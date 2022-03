Zo’n vijfhonderd lopers hebben zondagmiddag 4.064 euro bijeen gewandeld voor hulp aan Oekraïne. De opbrengst wordt overgemaakt naar Giro 555.

Een week geleden ontstond het idee voor de wandeling binnen de groep die zich bezighoudt met het samenbrengen en organiseren van Leidse hulpacties voor Oekraïne. In samenwerking met Leiden Marathon werd in no-time een stadswandeling met zes startpunten in elkaar gedraaid. Er kon worden gekozen tussen vijf of tien kilometer wandelen.

Een overzicht van alle acties staat op deze website.