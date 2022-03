Naturalis gaat de komende tijd kijken op welke plekken er in Leiden Zuidwest meer groen kon ontstaan. "Versteende delen zoals tuinen, stoepen en ook saai gras kunnen omgetoverd worden tot een waar paradijs", schrijft de gemeente in een aankondiging van het project 'Natuur in de wijk'. Het doel is om een advies uit te brengen over hoe de wijk in de toekomst betrokken kan blijven bij meer groen en natuur.

"Er zijn al in meerdere straten geveltuintjes, boomspiegels en buurttuinen aangelegd samen met bewoners", weet ook de gemeente. "Maar Leiden Zuidwest kan nog veel groener en gevarieerder." Uit onderzoek blijkt dat natuur mensen gelukkiger, vrijer en gezonder kan maken. "Ook is er steeds meer bewijs dat steden met veel aangesloten groene plekken beter bestand zijn tegen klimaatverandering en andere verstoringen."

De komende maanden gaat een projectleider van Naturalis samen met buurtbewoners en organisaties in de wijk op zoek naar mogelijkheden voor meer groen. Denk aan leuke buurtactiviteiten, groene challenges, een wandelexcursie of een plantenbieb om stekjes van planten te ruilen. "Op deze manier leren bewoners elkaar beter kennen, ontstaan er meer onderlinge verbindingen en wordt de wijk groener."

Het project loopt tot half augustus. Iedereen met ideeën voor activiteiten in Leiden Zuidwest kan contact opnemen met Marieke van Kesteren via marieke.vankesteren@naturalis.nl of 06-82083383. Dat geldt ook voor mensen die willen helpen om hun buurt groener en gezonder te maken. Meer informatie over de aanleg van een geveltuin of boomspiegel is te vinden op www.leiden.nl/aandeslag.