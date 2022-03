Een ambulance is zaterdagavond betrokken geraakt bij een klein ongeluk op de Steenstraat in Leiden. Ter hoogte van de Beestenmarkt botste het hulpverleningsvoertuig even na 23.00 uur op een scooter. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond.

Zowel de ambulance als de scooter liepen wel wat schade op. Omdat een hulpverleningsvoertuig betrokken is geraakt bij een ongeval is het Team Verkeer van de politie ter plaatse gekomen voor een onderzoek. De ambulance zou zonder spoed onderweg zijn geweest naar een medische melding op de Oude Singel toen het ongeluk gebeurde. Een andere ambulance heeft die melding overgenomen.