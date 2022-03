De stichting Güney uit Leiden heeft het schriftelijke erfgoed van Turkse Leidenaren vastgelegd in een publiek toegankelijk archief. De website www.turksarchief.nl werd gelanceerd tijdens de manifestatie 'Migratie en het geschreven woord'.

Daar werd ook het boek 'Hard werken en altijd onderweg' gepresenteerd. Over de aankomst en opkomst van Turkse ondernemers in Leiden. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit die ook de website officieel opende. Ook burgemeester Lenferink was aanwezig bij de lancering van het bijzondere project.

Een Turks-Nederlandse werkgroep heeft zich met begeleiding van Erfgoed Leiden e.o. gestort op het opsporen van allerlei schriftelijke bronnen en beeldmateriaal van particuliere herkomst ten behoeve van het Turks Archief. Ook is er een 'oral history' project, waarbij jongeren hun ouders of grootouders interviewen.

De publicatie van het boek over Turks ondernemerschap was het derde in een cyclus. Het eerste boek 'De toekomst zal veel beter zijn' gaf een weergave op de migratie door de ogen van de eerste generatie Turkse arbeidsmigranten die vanaf 1964 in Leiden aan kwam. Het tweede boek, 'Leiden en de Verheven Porte, ging over de contacten tussen Leiden en het Osmaanse Rijk en het Turkse erfgoed in Leidse collecties. En nu is er het derde boek om de reeks compleet te maken. 'Hard werken en altijd onderweg' is geschreven door Bureau Blaauwberg uit Leiden.

Niet zeuren

Ondernemerschap en zelfstandige arbeid zijn belangrijke voertuigen van emancipatie en integratie van migranten. Dit boek laat dat zien aan de hand van een aantal Turkse ondernemers uit Leiden en Rotterdam. Uitgerekend handelsland Nederland maakt maar weinig gebruik van de ondernemende kwaliteit van migranten. Er komen hier mensen aan het woord die niet door het inburgeringsexamen zouden komen. Maar intussen wel een prachtig bedrijf hebben opgebouwd.

Bijzonder is de moraal die eigenlijk alle geraadpleegde ondernemers uitdragen: hard werken, niet zeuren, investeren in jezelf, je gezin, je bedrijf en de samenleving. Het is een vorm van ondernemerschap die heel ver afstaat van de uitwassen die het draagvlak voor het kapitalisme ondermijnen, zoals de bonuscultuur, het snelle geld en de uitbuiting in de bezorgeconomie. De Turkse getuigenissen doen denken aan de manier waarop een eeuw geleden de 'kleine luyden' van katholieke en gereformeerde komaf hun plaats in de samenleving opeisten. Vandaar een van de hoofdstuktitels in het boek: 'de nieuwe calvinisten'.