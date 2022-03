Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft bekendgemaakt wanneer het project 'Seeing Stars Leiden' gaat plaatsvinden. Het is de bedoeling dat een deel van Leiden op zondag 25 september de lichten uit doet om sterren zichtbaar te maken. Tenminste, als het niet bewolkt is.

Om die reden wordt 25 september als streefdatum genoemd. In Franeker, waar het project vorig jaar voor het eerst plaatsvond, is de verduistering meerdere keren uitgesteld wegens teveel bewolking. Er is voor 25 september gekozen omdat de maan dan goed staat, het vroeger donker is en met een beetje geluk zijn Jupiter en Saturnus te zien.

Het project richt zich in eerste instantie op het gebied rondom de Sterrewacht. Kunstenaar Roosegaarde hoopt dat in een groter deel van Leiden zoveel mogelijk lichten uit gaan. Dus ook de straatverlichting, etalages en kantoorgebouwen.

De gemeente onderzoek nog steeds wat de mogelijkheden zijn. Eerder liet wethouder Yvonne van Delft weten dat ze niet verwacht dat het hele centrum wordt verduisterd. "Je moet echt ontzettend veel organiseren om zoiets op een goede en veilige manier te doen en dat kan niet in een heel groot gebied."

Het project valt onder de paraplu van Leiden European City of Science 2022. Directeur Meta Knol: "Seeing Stars maakt het mogelijk om een nieuwe verbinding met de sterren en elkaar te maken. Een collectief project waarin de hele stad samenwerkt om de lichten uit te doen en de sterren aan. Een project waarin we vragen gaan stellen, sterren tellen en dichter bij de wetenschap komen te staan. We roepen iedereen op om mee te doen, want we dromen ervan om samen naar de sterren te kijken."