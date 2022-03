Julia Houtman en Lennart Cramer lopen op 3 april de marathon van Parijs. Dat is niet alleen een sportieve uitdaging, maar het moet ook geld opleveren voor Stichting Puzzelstuk, een nieuwbouwproject in de Leidse Stevenshof waar jongvolwassenen met autisme of een laag IQ begeleid kunnen wonen. "Zo kunnen ze toch meedoen in de maatschappij."

Julia's broertje Pieter is één van de toekomstige bewoners van Stichting Puzzelstuk. "Mijn broertje heeft klassiek autisme", vertelt ze. "Hij is vierentwintig, maar lijkt op iemand van acht of negen. Structuur is heel belangrijk voor hem, hij kan niet goed tegen veranderingen. Andere dingen kan hij dan juist weer heel goed: hij is bijvoorbeeld heel goed in dingen onthouden."

Het is moeilijk om voor deze doelgroep een woonplek te vinden. "Mijn ouders zijn er al jaren mee bezig", weet Julia. "Stichting Puzzelstuk is opgericht door ouders die iets zochten voor hun kind. Ze hebben met een groep de handen ineengeslagen en nu komt het er ook echt." Lennart vult aan: "Er zijn subsidies voor de bouw en de zorgverlening, maar niet voor de inrichting. Het geld dat wij ophalen gaat naar het woonklaar maken van het huis voor de doelgroep."

Naast het financiële doel, hebben Julia en Lennart ook een sportief doel met de marathon. "Ik wil hem binnen de vier uur lopen", stelt Julia zich tot doel. "Dat wil ik sowieso ook halen," valt Lennart haar bij, "maar eigenlijk wil ik tussen de 3.30 en de 3.45 uur lopen."

De keuze voor Parijs is ingegeven door corona, vertelt Lennart. "In Frankrijk waren ze iets eerder met het loslaten van de regels, dus toen we hier nog in lockdown zaten, konden we ons daar al aanmelden." En de Franse hoofdstad heeft nog een ander bijkomend voordeel: "Zo kunnen we ook weer eens weg na al die coronajaren."

Tijdens het lopen kunnen ze het doel haast niet uit het oog verliezen, vertelt Julia: "Mijn broertje komt mee naar Parijs, met veel vrienden en familie, dus het wordt sowieso gezellig." Belangstellenden kunnen doneren op www.stichtingpuzzelstuk.nl.