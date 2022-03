De Wilhelminabrug wordt komende zomer ruim twee maanden afgesloten voor al het verkeer. De provincie Zuid-Holland voert van 7 juni tot en met 14 augustus groot onderhoud uit aan de brug in de Hoge Rijndijk. Dat gaat flinke overlast opleveren op de wegen rond Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.

"Met het onderhoud dat elke twaalf jaar plaatsvindt, zorgen we ervoor dat de brug blijft voldoen aan de laatste veiligheidsnormen en dat het verkeer vlot en veilig doorgang kan vinden", zo meldt een woordvoerder van de provincie.

Al het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Fietsers en voetgangers moeten gebruikmaken van een alternatieve route via de verderop gelegen Julius Caesarbrug.

Het autoverkeer zal met name via de Lammenschansweg en de Persant Snoepweg worden omgeleid. "Maar wie de mogelijkheid heeft, kan beter de fiets in plaats van de auto pakken", aldus de woordvoerder.

Het vaarverkeer kan grotendeels doorgang vinden. Soms geldt er gedurende enkele dagen een hoogtebeperking. Op een aantal dagen is het vaarverkeer ook gestremd. De exacte planning voor de werkzaamheden staat op www.zuid-holland.nl/wilhelminabrug.