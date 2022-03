De gemeente Leiden gaat zich extra inzetten voor de acceptatie van lhbtiq+-ers in de sport. De stad doet met zes andere gemeenten mee met een pilotproject van de Alliantie Gelijkspelen, een initiatief van de John Blankenstein Foundation (JBF).

"We willen werken aan een positieve sportcultuur en een veilig sportklimaat", zegt Paul Martin Raspe van de JBF.

"We willen seksuele diversiteit bespreekbaar maken en de acceptatie vergroten." Die acceptatie moet nog veel groter, vindt voorzitter Debbie Helaha van het COC Leiden.

"Ik ken in Leiden en ook in Nederland geen rolmodel van een grote professionele sporter die uit de kast is gekomen. Mede daardoor durven veel mensen er niet over te praten. Bovendien wordt 'homo' op Nederlandse tribunes nog veel te veel als scheldwoord gebruikt."

Sport071-presentator Cor van der Velden in gesprek met Paul Martin Raspe van de John Blankenstein Foundation en Debbie Helaha van het COC Leiden.

Raspe geeft veel workshops aan sportteams en het valt hem op dat veel teams er helemaal niet zoveel problemen mee hebben. "Voor sommigen is het even wennen, of ze hadden het van een medespeler niet verwacht, maar over het algemeen is de acceptatiegraad heel hoog."

Raspe benadrukt dat het hoofddoel niet is om zoveel mogelijk lhbtiq+-ers uit de kast te krijgen. "Of iemand uit de kast wil komen, is een eigen keuze. Ik zou alleen graag willen dat er een veilig klimaat is, waarin iemand zelf kan bepalen wat hij wel of niet vertelt."

Sportverenigingen die mee willen doen met de pilot kunnen zich melden bij het COC. "Veel verenigingen zeggen dat het bij hun niet speelt," zegt Helaha, "maar dat weten ze helemaal niet. Er zijn nog veel te veel mensen die het niet durven te vertellen, dat zou anno 2022 toch niet meer moeten mogen?"

