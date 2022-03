Nooit eerder werd GroenLinks de grootste partij van Leiden. Woensdag veranderde dat toen kort na middernacht de voorlopige einduitslag van de verkiezingen bekend werd gemaakt tijdens het 'feest van de democratie' in de Stadsgehoorzaal. De partij haalde echt de tien zetels die de hele avond ook al bij elke tussenuitslag werd voorspeld.

Bij D66 was er geen reden tot vreugde. Hoewel de partij de op-een-na grootste van Leiden is geworden, werd er fors ingeleverd. Een verlies van 3 zetels betekent dat geen 9, maar 6 kandidaten ook daadwerkelijk in de raad komen.

De VVD verliest 1 zetel, maar is met 5 zetels wel opnieuw de derde partij van de stad. De PvdA blijft met vier zetels gelijk. De PvdD wint een zetel en komt daarmee op gelijke hoogte met de bijna naamgenoot. Dat is goed nieuws voor raadslid Lianne Raat. Die was op plek 4 gezet en voerde campagne met de slogan 'Nog vier jaar Raat in de Raad'. Met succes dus.

Twee andere winnaars van deze verkiezingen zijn de Partij Sleutelstad en Studenten Voor Leiden. De PS kwam in 2018 met twee zetels in de raad, verloor er al snel eentje toen Anandkoemar Jitan zich afsplitste en onder de naam Leiden Participeert verder ging. Nu komt de partij met 3 zetels in de raad. Leiden Participeert verdwijnt. De SVL komt als enige nieuwe partij in de raad met 2 zetels. Klimaat Actie Nu haalt geen zetels.

De Opkomst was met 53,56 procent iets lager dan vier jaar geleden. "Maar niets om je voor te schamen", concludeerde burgemeester Lenferink bij de afsluiting van de uitslagenavond.