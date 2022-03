De komende weken worden twee kantoorgebouwen in Leiden geschikt gemaakt voor de opvang van oorlogsslachtoffers uit Oekraïne. Om ze voor bewoning geschikt te maken, worden er onder meer keukens in geplaatst. Het gaat om een kantoorgebouw van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan en om een gebouw aan de Schipholweg 68.

Leiden voldoet hiermee aan de opgave om om eerst 150 en later nog eens 150 plekken beschikbaar te stellen. Daarnaast worden ook ander panden onderzocht op geschiktheid.

De gemeente gaat er vanuit dat de oorlog nog wel even kan duren en dat er de komende tijd grote vluchtelingenstromen uit het oorlogsgebied te verwachten zijn. "We moeten we er rekening mee houden dat het Kabinet gemeenten zal verzoeken om nog meer opvangplekken te realiseren", aldus Lenferink woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

Als die extra plekken geschikt blijken te zijn en ook echt nodig, dan worden eerst omwonenden geïnformeerd en wordt vervolgens ook de stad ingelicht. Daarbij kijkt Leiden ook naar plekken voor andere groepen vluchtelingen vergunninghouders voor wie een ook nu al een huisvestingsopgave bestaat.

Kosten opvang

De kosten die gemoeid zijn met de opvang van de vluchtelingen hoeven de gemeentes niet zelf te betalen. Het Rijk vergoedt die kosten. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend.

informatieavond

Voor omwonenden en bedrijven in de buurt van de twee kantoorgebouwen organiseert de gemeente op dinsdag 22 maart een informatieavond. Er is dan ook gelegenheid voor het stellen van vragen over de opvang en begeleiding van de vluchtelingen in het D-gebouw en op de Schipholweg 68.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook aangegeven welke hulp de gemeente nog kan gebruiken op de twee noodopvanglocaties en op de crisisnoodopvanglocatie.

De informatieavond vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de bedrijfskantine van het Stadskantoor in gebouw LEVEL aan de Bargelaan 190.

"Het aanbod van Leidenaren om hulp te bieden, blijft hartverwarmend en ook hard nodig. We hopen op een blijvende steun aan de vluchtelingen komende tijd. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. We zullen uw raad dan ook weer informeren wanneer de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven", zo besluit de burgemeester zijn brief. Iedereen die nu al informatie wil over hulp aan de vluchtelingen kan terecht op de website van de gemeente Leiden.