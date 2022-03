In de zaal van de voormalige Vrijplaats Leiden, de Resistor, vond zondagavond de halve finale van de Nobel Award plaats. Vier kanshebbers streden muzikaal tegen elkaar op het podium. De Leidse band Headfirst werd uiteindelijk de winnaar en staat volgende week in de finale op het poppodium van Gebr. de Nobel.

Na een korte introductie door gastheer en presentator Ernst Friele deed de Leidse powerband Headfirst de aftrap met rauwe en energieke rock. Hun alternatieve sound en stevig geluid werden door het publiek goed ontvangen.

Ze werden gevolgd door The Cruz and the Dukes of Harlem. Het optreden van de vierkoppige band kenmerkte zich door snelle songs met een mix van soul, funk en disco. Goede zang met mooie solo partijen van de toetsenist.

De derde band was El Fatso, die hun muziek zelf omschrijven als Rock 'n' Roffa. Het bleek tijd voor het hardere werk. Ze speelden vier ruige rocksongs.

De avond werd afgesloten door Rats and Daggers. De band omschrijft zichzelf als 'een driekoppige waakhond die bijt' en dat maakten ze waar. Er volgden een aantal songs van stevige punk met invloeden van harde rock. Een mooie afsluiting van de avond.

De finale van de Nobel Award is op zondag 20 maart vanaf 20.30 uur in de Gebr. de Nobel.