Twee jongens hebben vanmorgen een gewapende overval gepleegd op het Total tankstation aan de Lammerschansweg in Leiden. De politie is met een speurhond in de omgeving op zoek naar de verdachten.

Op het nabijgelegen Betaplein zijn twee plastic handschoenen gevonden die mogelijk bij de overval zijn gebruikt. De leeftijd van de jongens wordt geschat op zestien jaar.