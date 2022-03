Locoburgemeester Paul Dirkse heeft vrijdagochtend drie badmeesters het Vijf Meibad gehuldigd met de oorkonde voor 'heldhaftig optreden' van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Op vrijdag 3 september vorig jaar wisten de drie badmeesters het leven te redden van een Leidse vrouw, die in het zwembad een hartstilstand kreeg. Badmeester Marco Akerboo zag een vrouw op haar rug in het water liggen en vertrouwde die situatie niet. Nadat Akerboo in het water sprong, kwam hij tot de diagnose dat de vrouw een hartstilstand had gekregen.

In het water is Akerboo direct begonnen met reanimeren. Geholpen door badmeesters Tanja Heijmans en Elize Dilanchian is het slachtoffer uit het water gehaald. Daar zijn de drie badmeester doorgegaan met de hartmassage. Ambulancepersoneel heeft na aankomst bij het zwembad de reanimatie overgenomen. Dankzij de alertheid en het snelle handelen van de drie badmeesters overleefde de vrouw het voorval en maakt het nu weer goed.

Badmeester Nicole van den Bos deed melding van het incident bij de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Die besloot de badmeesters te huldigen met de oorkonde. Vlak na het incident had Dirkse de drie helden al namens de stad bedankt voor hun optreden.