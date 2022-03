Leiden gaat op korte termijn driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Voor de hele veiligheidsregio gaat het de komende tijd om circa 2.000 oorlogsvluchtelingen. Naar verwachting komen er vooral vrouwen met kinderen en ouderen.

In onder andere Katwijk worden nu al vluchtelingen opgevangen. Om de (crisis-)noodopvang voor te bereiden, is een Regionaal Operationeel Team (ROT) actief. Daarin zijn alle betrokken hulpdiensten en gemeenten vertegenwoordigd.

Ook vanuit de stad en de regio komen heel veel reacties van inwoners die iets willen doen. Zelf vluchtelingen thuis opvangen bijvoorbeeld. Burgemeester Lenferink noemde dat donderdagavond in de gemeenteraad hartverwarmend.

Wel waarschuwde hij dat de opvang die over ongeveer een week echt van start gaat voor heel veel werk zorgt en nog gaat zorgen bij de gemeentelijke organisatie. “Maar we doen het graag.” De opvang van de vluchtelingen gaat volgens Lenferink heel erg lang duren. Vooralsnog wordt er uitgegaan van minimaal zes maanden. De kosten worden door de rijksoverheid betaald.

Naast de opvang van vluchtelingen bereidt de veiligheidsregio zich ook voor op andere rampscenario’s die zich door de oorlog in Oekraïne kunnen voor gaan doen. De verstoring van de levering van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, of digitale ontwrichting. Ook sociaal-maatschappelijke onrust als gevolg van desinformatie is een thema waar de veiligheidsregio zich mee bezig houdt.