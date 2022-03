De rechtbank Rotterdam heeft donderdag een 74-jarige man uit Leiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Een duistere kant van de man dreef hem naar eigen zeggen ertoe om op het darkweb te zoeken naar beelden van het martelen van kinderen.

De man is strafrechtelijk vervolgd door het Landelijk Parket vanwege het bezit en verspreiden van kinderporno. Het gaat om afbeeldingen met zeer ingrijpend misbruik. Deze beelden wisselde hij met behulp van USB-sticks en harde schijven uit met anderen.

Een melding van de Canadese autoriteiten zette het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nederlandse politie op het spoor van de verdachte. Bij de doorzoeking van zijn woning in 2021 trof de politie op een computer en een aantal harde schijven bijna 300.000 kinderpornografische foto's en meer dan 25.000 video's aan. Het overgrote deel van het beeldmateriaal betrof seksueel misbruik van meisjes variërend van baby's tot vijftien jaar oud.

Kinderporno-industrie

De man vertelde de politie dat hij dagelijks per e-mail contacten had over kinderporno. Hij sprak zelf van een verslaving, die hem vanaf zijn pensionering bezighield.

"Hoewel het internet is vergiftigd met grote hoeveelheden kinderporno waarvoor een omvangrijke markt van afnemers bestaat, schuilt achter iedere afbeelding een kind", zei de officier van justitie bij de behandeling van de strafzaak. "Een kind dat tot een seksueel object is gemaakt door mannen, zoals deze verdachte, die aan de muur foto's van hun kinderen en kleinkinderen hebben hangen en ondertussen fantaseren over wat ze allemaal zouden willen doen met de kinderen die op hun beeldscherm verschijnen."

In het vonnis zegt de rechtbank dat de verdachte een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de criminele kinderporno-industrie. "Immers, zouden er geen afnemers zijn, dan zou er wereldwijd niet op zo'n grote schaal kinderpornografisch materiaal geproduceerd worden."

Zes maanden van de opgelegde gevangenisstraf zijn voorwaardelijk. De rechtbank legde verder een proeftijd van drie jaar op en stelde een reeks bijzondere voorwaarden, waaronder ambulante behandeling en een verbod op contacten met minderjarigen.