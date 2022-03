De gemeente Leiden gaat uitzoeken of ongedocumenteerde vluchtelingen mogen werken of een andere officiële vorm van dagbesteding kunnen doen. Sinds de sluiting van de bed-bad-broodvoorziening aan het Maansteenpad, zo'n twee jaar geleden, zwerft een deel van die mensen doelloos door de stad. Zonder enig perspectief. De meesten zijn al vele jaren in ons land of in Leiden.

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad om toch weer extra geld uit te trekken om de groep illegale vluchtelingen te ondersteunen. Donderdagavond vroeg GroenLinks-raadslid Gebke van Gaal in de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode hoe het ervoor stond met de besteding van die middelen. Ook wilde ze weten of de vluchtelingen mogen werken.

Gesprek burgemeester

Wethouder Yvonne van Delft, die tot de verkiezingen dit deel van de eerder vertrokken PvdA-wethouder Marleen Damen waarneemt, antwoordde dat het college volgende week een plan klaar denkt te hebben. Dat wil ze dan eerst bespreken met het Leids Ongedocumenteerden Overleg, VluchtelingenWerk en het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (Cool).

Onlangs hebben drie van de illegale vluchtelingen een gesprek gehad met burgemeester Lenferink. Die heeft hen beloofd nogmaals naar hun individuele omstandigheden te zullen kijken. Eerder gebeurde dat ook al rond de sluiting van de bbb-opvang.

(Vrijwilligers)werk

Van Delft beloofde ook dat de gemeente Leiden gaat kijken of de vluchtelingen een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen. Werk, vrijwilligerswerk of wellicht een opleiding. Het college gaat uitzoeken of zoiets te organiseren valt en hoeveel geld daarmee gemoeid zou zijn. Daarna komt het college erop terug in de raad. "Misschien vragen we u dan wel om ons op te dragen dat te regelen."