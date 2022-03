Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een personenauto op de Kasteelhof in Leiden. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw is volgens persdienst Regio15 tegen de opengaande portier van een auto gebotst.