Heel Noord, één tuin! Dat is in een notendop het motto van een nieuw burgerinitiatief in Leiden-Noord. De komende jaren komen er in het gebied aan de noordkant van de Willem de Zwijgerlaan duizenden huizen bij. Organisaties en bewoners uit dat deel van de wijk willen ervoor zorgen dat dat niet ten koste gaat van het groen en hebben zelf een aantal ontwerpen gemaakt.

Woensdagmiddag waren kandidaat-raadsleden van alle partijen uitgenodigd voor een walkshop. Tijdens die workshop in de vorm van een wandeling door de wijk werd op drie plekken stilgestaan bij plannen waarvoor de initiatiefnemers een schetsontwerp lieten zien op de plek waar de buurt die ontwikkelingen graag zou zien. Aansluitend werd er een uurtje gedebatteerd op veranda van Theehuis Noord. Centrale vraag daarbij was: "Hoe zien de Leidse politieke partijen de toekomst van Leiden-Noord?"

"Wij zijn niet tegen bouwen. Wij zijn voor slim bouwen", zegt Anton van den Beukel die als woordvoerder van het burgerinitiatief optreedt. "Daarom starten we vanuit bewoners, het maatschappelijk middenveld en ondernemers een burgerinitiatief onder de noemer: Waar de stad het land ontmoet: Heel Noord, één tuin!"

Van den Beukel, zelf betrokken bij korfbalvereniging Pernix, stond bij de walkshop in de Tuin van Noord de kandidaat-raadsleden en bewoners te woord bij een ontwerp waarbij op de plek van de sportvelden woningen verrijzen in combinatie met een school, een sporthal en allerlei voorzieningen. De sportvelden verhuizen in dat plan naar het dak.

Bij de ontmoetingsruimte van buurtinitiatief de 'Zwijgers van Noord' liet Yung Lie het ontwerp zien voor een groene overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan. Die verkeersader wordt alleen maar drukker en snijdt de wijk in tweeën waardoor de bewoners van de prinsessenbuurt nauwelijks gebruikmaken van de groene Tuin van Noord. Een derde plan werd toegelicht door Anja Möltgen en gaat over stadslandbouw en een pluktuin naast de huidige sportvelden en langs de volkstuinen van Ons Buiten.

Na het debat werd aan de politieke partijen gevraagd of zij hun handtekening wilden zetten onder een gezamenlijke verklaring. Daarmee beloven ze om de uitgangspunten voor de toekomst van Leiden-Noord samen met de bewoners, het maatschappelijk middenveld en in de wijk gevestigde ondernemers te zullen formuleren en ook om de invulling van de wijk gezamenlijk ter hand te nemen. Bij voorkeur via een ontwerpwedstrijd zoals eerder in Leiden ook bij het Singelpark is georganiseerd. Het CDA en de huidige coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA tekenden de verklaring niet. Die willen het na de verkiezingen eerst met hun nieuwe fracties bespreken. Op de afwezige VVD na, tekenden de andere partijen de verklaring wel.