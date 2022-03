Een arrestatieteam heeft woensdagochtend in een woning in Leiden een 33-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident dat in nacht van 29 op 30 december rond 00.50 uur plaats vond in een woning aan de Haarlemmerweg. Daarbij raakte een 37- jarige man zwaargewond.

Het slachtoffer dat destijds boven een bedrijf aan de Haarlemmerweg een kamer huurde, overleefde het schietincident ternauwernood. Uit onderzoek bleek eerder al dat twee mannen na het schietincident snel zijn weggegaan. Van de nu aangehouden verdachte was zijn identiteit kort na het schietincident bekend. Wie de andere man is, weet de politie nog steeds niet. Op dinsdag 22 februari werden in de opsporingsprogramma's Team West van mediapartner Omroep West en Opsporing Verzocht beelden getoond van deze onbekende verdachte.

"Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en alle informatie over dit schietincident is nog welkom", vertelt een politiewoordvoerder. "Het motief en de aanleiding van het schieten zijn nog niet duidelijk. De verdachte is ingesloten in een politiebureau waar hij zal worden gehoord. Hij zit in alle beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat."

Beelden van de nog niet aangehouden verdachte zijn hier te zien. De recherche komt graag met mensen in contact die deze persoon herkennen. Contact opnemen met de politie kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Tippen kan ook via het tipformulier.