Veel sociale huurwoningen in Leiden worden de afgelopen jaren gebouwd door commerciële ontwikkelaars en vervolgens tegen hoge prijzen verkocht aan beleggers. Die verhuren ze tegen de maximale sociale huur van ruim 750 euro per maand. Dat is boven de huursubsidiegrens, waardoor de primaire doelgroep voor dit type woningen, mensen met de laagste inkomens, er niet voor in aanmerking komt.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling die de directeuren van de drie Leidse woningbouwcorporaties in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op een ludieke manier onder de aandacht brachten. Ons Doel-directeur Christoffel Klap, Jet Bicker Caarten van Portaal en Wijnand Fassotte van de Sleutels sliepen afgelopen nacht op veldbedjes in een bouwkeet op de Beestenmarkt.

Gisteravond gingen ze rond een kampvuur in gesprek met kandidaat raadsleden van alle politieke partijen. Zo hopen ze de nieuwe gemeenteraadsleden ervan te doordringen dat het van groot belang is om sociale woningen veel meer dan nu het geval is te laten bouwen door de corporaties. De corporaties willen ook dat er veel meer tempo wordt gemaakt. Procedures moeten korter en de gemeente moet veel meer samen optrekken met de woningbouwcorporaties om ervoor te zorgen dat ze het niet steeds afleggen tegen beleggers die veel meer kunnen bieden voor de sociale woningen die door commerciële ontwikkelaars worden gebouwd.

"De huidige bouwwethouder Spijker heeft zich daar de afgelopen jaren wel regelmatig hard voor gemaakt, maar de resultaten zijn onvoldoende", zo constateren de drie corporatiedirecteuren die overigens wel blij zijn dat het bouwen van sociale huurwoningen de afgelopen jaren veel meer aandacht krijgt van de politiek. "Maar het duurt allemaal veel te lang", zo constateren ze alle drie. "Het duurt gewoon acht jaar van een bouwplan tot het moment dat een woning kan worden opgeleverd", zegt interim-bestuurder Wijnand Fasotte van De Sleutels. "Als het zou lukken om daar een jaar af te halen, zou het al ene heel stuk schelen."

De corporaties zijn op zich niet tegen het laten bouwen van sociale huurwoningen door ontwikkelaars, maar de verhouding is nu wel echt zoek. Dat leidt volgens de drie directeuren tot de bouw van nep sociale huurwoningen. "Onze doelgroep kan er niet terecht omdat de woningen zo duur zijn dat mensen met recht op huursubsidie er niet voor in aanmerking komen. Bovendien mogen ze na twintig jaar worden verkocht, terwijl we denken dat ze dan nog steeds nodig zijn", zegt Christoffel Klap van Ons Doel. Ook wijst hij op het prijsopdrijvend effect dat die toekomstige verkoopmogelijkheid heeft. "Een belegger betaalt er dan nóg meer voor, omdat hij weet dat de woningen na twintig jaar verkocht mogen worden buiten het sociale huursegment."

Leiden heeft afgesproken dat bij nieuwbouwprojecten in de stad gemiddeld 30 procent van die extra huizen moet vallen binnen het sociale huursegment. Dat betekent een woning met een kale huur van maximaal 763,47 euro per maand. In die woningen is echter geen plek voor mensen met huurtoeslag, statushouders en ex-daklozen. De corporaties willen nu met de gemeente in gesprek over de definitie van sociale huurwoningen.

"Er is onvoldoende aandacht voor mensen die geacht worden zelfstandig te kunnen wonen maar in de praktijk dit maar mondjesmaat kunnen. Veel mensen hebben financiële problemen, of gezondheidsproblemen en worden hier dusdanig door in beslag genomen dat ze niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld met hun buren iets op te lossen. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Wij willen samen met de gemeente streven naar gemengde wijken waar voor iedereen plek is én voldoende ondersteuning", zo schrijven de drie corporaties in een gezamenlijke verklaring.