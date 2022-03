Sinds de jaren '90 zijn lokale politieke partijen niet weg te denken uit het gemeentepolitieke landschap. In sommige gevallen is de lokale zelfs de grootste partij van een gemeente, zoals Lokale Partij Leiderdorp (LPL) die daar samen met de VVD de grootste partij is.

Landelijk kregen lokale partijen vier jaar geleden een derde van de stemmen, maar in Leiden ligt dat anders. Daar hebben de lokale partijen sinds Leefbaar Leiden in 2018 stopte niet zo veel meer in de melk te brokkelen. Partij Sleutelstad kwam in 2018 weliswaar met twee zetels in de gemeenteraad, maar werd de afgelopen vier jaar ook verdeeld door ruzies en een afsplitsing.

De partij mikt dit jaar op winst, maar heeft daarbij wel concurrentie van nieuwkomers Studenten voor Leiden en Klimaat Actie Nu. Ook Leiden Participeert, een afsplitsing van Partij Sleutelstad, dingt mee om een plekje in de gemeenteraad. Wat is de kracht van een lokale partij, zonder landelijke banden? Dat vroegen we Partij Sleutelstad en nieuwkomer Studenten voor Leiden.