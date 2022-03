Steeds meer mensen gebruiken voor afstanden tot 20 kilometer de (elektrische) fiets. Om dat te stimuleren willen de gemeentes Alphen aan den Rijn, Zoeterwoude en Leiden een 'doorfietsroute' aanleggen. Door bestaande fietspaden over onder meer de Rijndijk te verbeteren en wat nieuwe verbindingen te leggen moet het makkelijker worden om op de fiets van Leiden naar Alphen te gaan.

Het uitgangspunt is dat mensen vlot kunnen doorfietsen over een comfortabel en veilig fietspad met weinig barrières of knelpunten zoals verkeerslichten of kruisingen. Deze doorfietsroute gaat in Zoeterwoude over de Hoge Rijndijk, waar de gemeente al werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. "We willen een aantrekkelijke route voor de fietser. Dit bereiken we door een directe en veilige fietsroute te maken", aldus wethouder Ruud Bouter.

De komende tijd werken de gemeentes en de provincie Zuid-Holland aan een uitvoeringsplan voor hun deel van de route. Omwonenden en de Fietsersbond worden hierbij betrokken. Het doel is dat de doorfietsroute binnen vijf jaar klaar is. Daarbij wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van al bestaande fietspaden, die worden verbeterd.

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Frederik Zevenbergen ziet kansen om het fietsgebruik in de provincie op deze manier te stimuleren. "Binnen de verschillende gemeenten in de regio vinden de komende jaren nog meer verkenningen en realisatie van doorfietsroutes plaats. Ons doel is om uiteindelijk alle (middel)grote steden in Zuid-Holland te verbinden met een doorfietsroutenetwerk."