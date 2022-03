Een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats is vandaag door de politierechter veroordeelde tot vier maanden cel. Volgens de politierechter is bewezen dat hij op zaterdag 7 augustus vorig jaar in Leiden een 87-jarige vrouw bij haar thuis heeft aangerand.

Het slachtoffer was thuis toen er werd aangebeld. Nadat zij had opengedaan, zag zij een onbekende man voor haar deur staan. Die zette een voet tussen de deur en begon haar zonder enige aanleiding te zoenen op haar gezicht en in haar nek. Ook betastte de man haar borsten.

Ze schrok enorm en wist de man uiteindelijk de deur uit te werken. Overstuur belde zij haar vriend en later deed ze aangifte van aanranding.

Camera's

In het wooncomplex hangen camera's en die leverden een duidelijk beeld van de aanrander op. Die kon uiteindelijk op 24 januari te Den Haag worden aangehouden.

De verdachte ontkent alles, maar zijn DNA is aangetroffen in de nek van het slachtoffer. De officier van justitie eiste vijf maanden cel tegen de 38-jarige man wegens aanranding. De politierechter achtte de feiten bewezen en veroordeelde de verdachte tot vier maanden cel.