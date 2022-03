Burgemeester Lenferink zit ziek thuis met corona. Het Gesprek met de burgemeester, dat elke eerste maandag van de maand plaatsvindt, gaat als gevolg daarvan niet door en wordt uitgesteld. Ook veel andere afspraken van de burgemeester zijn afgezegd.

Naast Lenferink ligt ook wethouder Ashley North ziek op bed. Dat deelde North zondag zelf via sociale media, met de mededeling dat hij zijn campagneactiviteiten als lijsttrekker van GroenLinks de komende week heeft afgezegd. Voor beide bestuurders geldt dat ze niet alleen een positieve testuitslag hebben, maar ook echt ziek zijn.

Voor Lenferink betekent het hoogstwaarschijnlijk dat hij vanavond niet aanwezig is bij het Veiligheidsberaad. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's vergaderen om 19.00 uur over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Voor het weekend besloot het kabinet dat elke regio 2.000 plekken beschikbaar moet stellen. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies is vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Hollands-Midden en kan Lenferink zo nodig vervangen.

Het aantal positieve coronatesten in Nederland neemt sinds een week weer flink toe, nadat er begin februari juist sprake was van een behoorlijke afname. Het aantal ziekenhuisopnames daalt al sinds half februari wel gestaag. Op dit moment geldt voor mensen die positief getest zijn een quarantaineplicht van vijf dagen. Wie na die vijf dagen klachtenvrij is, mag weer naar buiten.