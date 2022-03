Het Beethovenpark tussen de Beethovenlaan en Brahmslaan in Leiden krijgt een opkapbeurt. De gemeente Leiden hoopt de werkzaamheden in de zomer af te ronden. Het is beleid van de gemeente om alle parken in Leiden eens in de 25 jaar op te knappen.

Het park krijgt een gevarieerd aanbod aan bloemen, planten en struiken. De tegelpaden in het park worden vervangen door halfverharding waar regenwater makkelijker doorheen kan zakken en in de ondergrond van het park beschikbaar blijft.

Het toevoegen van bomen en het behoud van regenwater zorgt er volgens de gemeente voor dat het park ook in de toekomst een koele aangename plek blijft. Ook komen er de nieuwe speelmogelijkheden en fruitbomen met eetbaar fruit in het park te staan.