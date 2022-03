De waterpolovrouwen van ZVL-1886 zijn er niet in geslaagd om in de kwartfinales van de play-offs te winnen van GZC Donk. Zowel vrijdag als zaterdag werd de wedstrijd beslist met penalty's, beide keren trok ZVL aan het kortste eind. Daarmee is ZVL nu uitgeschakeld in de strijd om de landstitel in de Eredivisie.

Omdat vrijdag in Gouda de eerste wedstrijd van de 'best of three'-reeks werd verloren, moesten de Leidse vrouwen zaterdag winnen om een derde wedstrijd af te dwingen. Toch begon Donk een stuk scherper aan de wedstrijd en keek ZVL al snel tegen een flinke achterstand aan. Het toegestroomde publiek op de tribunes ging er eigenlijk al een beetje vanuit dat de wedstrijd was gespeeld, maar de jonge ploeg onder leiding van coach Iefke van Belkum toonde zich strijdvaardig.

Het reusachtige gat werd beetje bij beetje teruggebracht naar een gaatje van twee punten. Maar elke keer elke keer als de gelijkmaker dichterbij kwam, werd de lat of de paal van het doel geraakt. Donk was daarentegen zeer scherp in de afronding en wist de Leidenaren lang van zich af te houden. Tot de laatste fase van de wedstrijd. Met nog een paar minuten op de klok was het geluk wel aan Leidse zijde en ging een onverwachte bal er nét in, waar een schot aan de andere kant van Donk er net niet in ging. "Ik ga thuis nog wel even navragen of die nou zat of niet", klonk het op de tribune.

Met 8-10 op het scoreboord en minder dan twee minuten te spelen, kreeg Donk twee uitsluitingen tegelijk en wist coach Van Belkum dat dit het moment was om het tij te keren. Ze vroeg een time-out aan en instrueerde haar pupillen zorgvuldig wat te doen. Een paar seconden later lag de bal in het doel en ging ZVL op jacht naar de gelijkmaker om in ieder geval de penaltyreeks af te dwingen. Dat lukte en even leek het erop dat ZVL de winnende zelfs kon maken, maar dat punt bleef uit.

In de penaltyreeks pakte keeper Janieke Oosting meteen de eerste bal van Donk en de eerste bal van ZVL ging erin. Het publiek dacht zich al op te kunnen maken voor de derde wedstrijd, maar uiteindelijk pakte ook de keeper van Donk een bal en ging een ander schot van ZVL naast. Donk maakte geen fouten meer en won de wedstrijd uiteindelijk met 13-14. En zo kwam het seizoen van ZVL-1886 ten einde.