De voltallige Leidse gemeenteraad roept het stadsbestuur op om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de locaties waar in Leiden opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne kan worden gerealiseerd.

"We zien allemaal de gruwelijke gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, het geweld, de oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht als gevolg van deze oorlog.

De raad deed vorige week al een oproep aan het college om onze bereidheid voor het bieden van een veilige plek kenbaar te maken bij het kabinet.", aldus de elf raadsfracties in een gezamenlijke brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle veiligheidsregio's met spoed tweeduizend opvangplekken moeten organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. De veiligheidsregio Hollands-Midden, waar Leiden onder valt, moet de door het Rijk gevraagde plekken binnen twee weken beschikbaar hebben.

"Als politieke partijen willen we helpen door Oekraïense vluchtelingen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld op te vangen in onze stad. De plannen voor deze opvang in Leiden willen we graag helder hebben."

De raad wil binnen enkele dagen van het college weten waar en hoe Leiden de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne gaat opvangen en ook hoe die opvang gecoördineerd gaat worden.

Ook dringen de raadsleden erop aan een logistieke organisatie op te zetten zodat er bijvoorbeeld plekken op scholen komen voor vluchtelingenkinderen, maar ook medische en psychische opvang en begeleiding naar scholing en werk.

Uitkering



Omdat veel inwoners ook iets willen doen, moet de gemeente duidelijk maken waar Leidenaren, instellingen en bedrijven terecht kunnen met vragen als ze tijdelijke opvangplekken beschikbaar willen stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Ook vraagt de raad of het college de stad wil oproepen om zulke plekken beschikbaar te stellen. De politici willen dat er zo snel mogelijk een centraal contactpunt komt.

Tenslotte moeten ook mensen met een uitkering vluchtelingen kunnen opvangen zonder dat de kostendelersnorm wordt toegepast. Daardoor zouden ze anders worden gekort op hun uitkering.