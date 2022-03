De regiegroep Leids Sportakkoord van de gemeente Leiden is op zoek naar initiatieven om Leidenaren in beweging te krijgen. Er is namelijk nog budget over vanuit het Leids Sportakkoord. "Het zou zonde zijn als we geld moeten teruggeven en niet kunnen inzetten voor sport", zegt de regiegroep.

De mensen achter het Sportakkoord wijzen op het aanvraagformulier. "Misschien is of weet jouw club of organisatie wel een goede bestemming. En anders kom je met een beetje hulp wel op een idee dat voor subsidie in aanmerking komt", zeggen ze. Er is dit jaar nog 50.000 euro te verdelen.

"Er zijn al veel goede ideeën van sportclubs beloond met mooie bedragen, maar er is ruimte voor meer initiatieven. We horen graag hoe jij het geld graag zou besteden. Of hoe we jouw club of organisatie kunnen helpen met een goed plan", aldus de regiegroep Leids Sportakkoord.