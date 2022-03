Een scooterrijder is woensdag rond 12.00 uur door een automobilist aangereden op de Rijndijk in Leiden. De bestuurder van de scooter is door ambulancemedewerkers nagekeken en voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek naar de oorzaak van het incident gestart. Mogelijk dat een voorrangskwestie de oorzaak van de aanrijding is. Beide voertuigen zijn door de aanrijding beschadigd.