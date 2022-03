In de Hooglandse kerk hebben mensen vanmiddag een kaarsje gebrand voor de slachtoffers van de Russische inval in Oekraïne. Naast het ritueel van herdenking, licht en hoop was er ook gelegenheid voor een gesprek.

"Bij dit soort dramatische gebeurtenissen is er altijd behoefte aan een plaats waar stilte de boventoon voert. Kerk en stad zijn dan sterk met elkaar verbonden. Iedereen is van harte welkom", zegt Jacqueline Rijsdijk van het dagelijks bestuur van de Leidse Binnenstadsgemeente.

Morgenavond zullen zoveel mogelijk kerken in Nederland om 17.15 uur de kerkklokken luiden tijdens een nationaal gebedsmoment. De deuren van de Hooglandse kerk zijn aanstaande zaterdag 5 maart weer geopend. Iedereen die dan een kaarsje wil branden is welkom van 12.00 tot 16.00 uur.