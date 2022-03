In Naturalis wordt morgenmiddag een rode ibis geprepareerd. Het dier werd in oktober 2021 gevonden in het Noord-Hollandse Egmond aan Zee en is in de vriezer bewaard totdat het museum weer open ging. "Iedereen die erbij wil zijn kan komen kijken in het museum."

De felgekleurde vogel komt in het wild voor in de kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika. Het is volgens het museum erg bijzonder dat een rode ibis in Nederland wordt aangetroffen. "Het lijkt erop dat hij bij iemand privé is ontsnapt", zegt een woordvoerder van het museum. "Het is de eerste die uit de Nederlandse natuur komt."

Morgen wordt het dier in het LiveScience-gedeelte van het museum ontleed. "Iedereen mag komen kijken en ruiken en als je geluk hebt ook voelen, maar dan moet je daarna wel je handen wassen." Het preparaat komt in de collectie van het museum bij de ongeveer honderd andere ibissen waar wetenschappers onderzoek mee kunnen doen.

Geïnteresseerden zijn tussen 12.30 tot 16.00 uur welkom in het museum.