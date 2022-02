Op de Leidse markten gelden geen coronamaatregelen meer. Burgemeester Lenferink heeft alle beperkende maatregelen ingetrokken, omdat de Rijksoverheid vrijdag de coronamaatregelen verder versoepelde en het niet meer verplicht is om 1,5 meter afstand tussen personen aan te houden.

Concreet betekent dit dat alle marktkooplieden weer terugkeren naar de standplaats die zij voor het instellen van de maatregelen hadden en dat het plaatsen van auto's achter de kramen ook weer is toegestaan. Daarnaast mogen er weer uitstallingen tot maximaal een halve meter van de kraam worden neergezet. Ook zogenaamde 'meelopers' worden weer op de weekmarkten worden toegelaten. Dat zijn marktkooplui zonder vaste plek op de markt die tijdelijke plekken kunnen opvullen. Binnenkort gaat de gemeente vrijgekomen marktplekken openstellen.

Ook over het afval heeft de gemeente nadere afspraken gemaakt met de marktcommissie. Er worden op korte termijn concrete acties geformuleerd en uitgevoerd. Daarbij worden niet alleen de marktondernemers aangesproken, maar ook de bezoekers van de markt. Het gaat daarbij ook om het voorkomen van afval.

Onderdeel van de afspraken is dat marktondernemers er zelf voor moeten zorgen dat ze de plek schoon achterlaten. Aan het einde van de marktdag zullen handhavers regelmatig op de markt aanwezig zijn. Indien geconstateerd wordt dat er vuil achtergelaten wordt dan zal hier tegen worden opgetreden. Ook gaat de visvlet 'Singelbinkie' zo snel mogelijk ook weer op zaterdagen varen. Met die schepboot vist de gemeente zwerfafval uit de grachten. De gemeente trekt daar 16.500 euro per jaar voor uit. Er komen ook extra afvalbakken voor bezoekers nu het weer drukker wordt in de stad.