Alle stemgerechtigde inwoners hebben de afgelopen dagen hun stempas in de bus gekregen. Die is, samen met een geldig legitimatiebewijs (maximaal vijf jaar verlopen), nodig om op 14, 15 of 16 maart een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.



Stempassen gemeenteraadsverkiezingen verzonden

Wie op 2 maart nog geen stempas heeft ontvangen of deze kwijt is, kan vanaf 3 maart een nieuwe aanvragen via leiden.nl/verkiezingen. Daar staat ook alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen kan op alle drie de genoemde dagen van 7.30 uur tot 21.00 uur 's avonds. Op 14 en 15 maart is slechts een beperkt aantal stembureaus open.