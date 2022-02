De gemeente Leiden heeft een vergunning verleend voor een omvangrijk kunstwerk over de Rijn tussen de Oude Vest en de Oude Singel. Het gaat om lichtgevende bogen van de Zuid-Koreaanse kunstenares Kimsooja, die daarmee in 2020 de Lucas Art Award won. Het kunstwerk is acht meter hoog, 31 meter lang en mag tot februari 2025 permanent blijven staan. Waarschijnlijk wordt het in september geplaatst.

Kimsooja kreeg na het winnen van de kunstwedstrijd een vrijbrief om een kunstwerk te ontwikkelen voor in Leiden. Ze koos het stuk Oude Vest tussen de Turfmarktbrug en de voetgangersbrug voor de Lakenhal, een stuk gracht van zo'n 100 meter in het Cultuurkwartier. Het kunstwerk bestaat uit een serie aluminium bogen die licht geven.

Omdat het kunstwerk zowel te hoog is, als in strijd met het beschermde stadsgezicht, moest de gemeente een omgevingsvergunning verlenen. Omdat het college het belang van kunst in de openbare ruimte groter acht dan het beschermde stadsgezicht, is die vergunning nu verleend. Voorwaarde is dat de bogen tot maximaal middernacht licht geven en alleen aan zijn als de stadsverlichting ook brandt.

Dat niet iedereen blij is met de bouw van het kunstwerk, blijkt al snel na de verlening van de vergunning. Op onder andere sociale media uiten mensen hun ongenoegen over het reusachtige kunstwerk. Op Facebook verschijnen berichten als 'het ziet er niet uit', 'ik loop er met een grote boog omheen' en 'kan ik hier nog over stemmen?'. Dat laatste kan tot op zekere hoogte. Mensen kunnen tot begin april bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Met een aantal bezwaren heeft de gemeente overigens al rekening gehouden, zo blijkt uit de vergunning. Omwonenden hebben bijvoorbeeld voorgesteld om de bogen over de Maresingel te maken, bij de energiecentrale. Maar de gemeente vindt het juist wel passen in dit deel van het historische centrum. "Het imago van Leiden als internationale kennisstad wordt versterkt door de plaatsing van zorgvuldig op dit thema uitgekozen beeldende kunst in de openbare ruimte.

Ook draagt het bij aan het stadsprofiel van Leiden."Kimsooja werd op 18 november 2020 als winnares van de Lucas Art Award gekozen. Die wedstrijd was een initiatief van het Lucas van Leyden Fonds, dat zich sterk maakt voor beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiden. De jury van de Lucas Art Award verwacht dat het werk van Kimsooja voor Leiden een ervaring zal zijn: 'een visueel verbluffend en gelaagd werk in de openbare ruimte van het stadscentrum'.