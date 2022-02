De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) is behoorlijk 'pissed' over de handelswijze van de gemeente Leiden en de ontwikkelaar van de Zirkzee-locatie in de Lammenschansdriehoek.

Eind vorig jaar werd de HVOL erop gewezen dat voor de locatie waar het gebouw waar ooit carrosseriefabriek Deckers zat, nieuwbouwplannen waren gemaakt. Het pand werd in 1954 door Deckers in gebruik genomen en in volgens de HVOL en erfgoedorganisatie het Cuijpergenootschap een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. De twee organisatie schreven de gemeente daarop aan met een oproep om het gebouw te behouden in te kijken of het kon worden ingepast in de nieuwbouw.

Afgelopen week zou er een gesprek plaatsvinden met de gemeente, maar dat werd op het laatste moment verzet naar 10 maart. Afgelopen maandag begon een sloopbedrijf met de ontmanteling van het pand. "Zo ga je dus niet met elkaar om", zegt vicevoorzitter Jan-Jaap de Haan van de HVOL. "Wij waren in gesprek met de gemeente en de ontwikkelaar. Er is nooit gerept over de aankomende sloop. Ook niet toen het gesprek van vorige week werd verzet. Op 10 maart valt er niks meer te bespreken. Dan is de sloop afgerond."

"De combinatie van het bijzondere ontwerp en de industriële geschiedenis maken dat dit pand als het meest monumentale pand uit de gehele Lammenschansdriehoek beschouwd mag worden", zegt De Haan. "Eigenlijk is hier al veel eerder van alles fout gegaan. Al langer pleit Oud Leiden ervoor dat er bij planvorming vroegtijdig een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt wordt. Niet alleen van de monumenten, maar juist ook van de niet-beschermde panden. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Met name bijzondere architectuur uit de wederopbouwperiode is kwetsbaar. Dat is helaas vandaag opnieuw gebleken."

De HVOL gaat in gesprek met de gemeente om dit soort ongelukken voortaan te voorkomen. De vereniging wil eerder betrokken worden bij planvorming om de cultuurhistorische waarden bij ontwikkelingen in te kunnen brengen.