De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het Havenplein zijn deze week gestart en duren naar verwachting tot 22 mei. Het gebied tussen de kop van de Haarlemmerstraat en de Grote Havenbrug wordt groener en verkeersveiliger.

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en de bocht Oude Vest/Havenplein wordt verkeersveiliger en overzichtelijker. Ook wordt er een nieuwe boom geplant in een nog aan te leggen groot 'plantvak' met beplanting.

Het plein is tijdens de eerste fase van de werkzaamheden, die tot 10 april duurt, niet toegankelijk voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers is een alternatieve route aangelegd om het plein over te steken. Het verkeer wordt door middel van borden en verkeersregelaars omgeleid.