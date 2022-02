De Stichting tegen-Beeld krijgt van de gemeente Leiden opdracht om het muurgedicht van Cees van Hoore terug te plaatsen. Als de verbouwing van het stadhuis klaar is, wordt een definitieve plek bepaald. Dat antwoordt het college op vragen van CDA-duoraadslid Sebastiaan van der Veer.

Het gedicht 'Het woord is machteloos' werd in 2014 aangebracht op een muur van het stadhuis aan de kant van de Kapelstraat. Bij de verbouwing van het stadhuis is een liftschacht tegen die muur aangezet, waardoor het nu half aan het zicht is onttrokken.

Wanneer het gedicht wordt hersteld is nog niet duidelijk. In april vorig jaar overleed de vaste muurgedichtschilder Jan Willem Bruins. De Stichting tegen-Beeld is nog bezig met het aantrekken van een of meer nieuwe schilders om het onderhoud en herstel van bestaande gedichten ter hand te nemen en ook nieuwe gedichten aan te brengen.