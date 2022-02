Op de driesprong van het Utrechtse Veer, de Hoge Rijndijk en de Plantage zijn vanavond rond 18.45 uur een scooter en een pick-up met elkaar in botsing gekomen. Bij de aanrijding kwam de scooter onder de pick-up terecht.

Twee opzittenden van de scooter kwamen ten val en zijn behandeld in een ambulance. De scooter raakte flink beschadigd. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Het verkeer ondervond de nodig hinder omdat de afwikkeling van het ongeval de nodige tijd in beslag nam.