Op het Leiden Bio Science Park opent deze zomer het nieuwe horecaconcept 'VRIJ'. Het wordt een koffie- en lunchroom op de begane grond, met de verhuur van creatieve ruimte op de eerste etage. Het gebouw komt op de groene driehoek tegenover de Leidse Hogeschool te staan.

Het gebouw bestaat uit gebruikte containers en er wordt gewerkt met tweedehands meubilair. 'Het Vogelnest' op de eerste etage kan worden gehuurd voor bijvoorbeeld brainstormsessies en vergaderingen.

"We merken dat de behoefte aan ruimte groot is op het park en zijn daarom nu al in gesprek met bedrijven over de verhuur van het Vogelnest", zegt Erwin Slierings, oprichter van VRIJ.

Een deel van de benodigde investering hoopt VRIJ op te halen door middel van crowdfunding. Via de verkoop van VRIJ-tegoed, duurzame bekers en tassen kunnen bedrijven en omwonenden bijdragen aan de realisatie van VRIJ.