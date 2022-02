Voor buitensportverenigingen in Leiden ontstaat in de toekomst waarschijnlijk een ruimteprobleem voor de tennisverenigingen. Voor hockey en rugby is dat nu al zo. Bij de zaalsporten dreigen korfbal, hockey en voetbal in de knel te komen. Vooral op de populairste tijden op doordeweekse avonden tussen 18.00 en 22.00 uur. In de winter is het ruimteprobleem bovendien groter dan in de zomer, omdat traditionele veldsporten steeds vaker in de winter binnen worden beoefend.

Het zijn enkele uitkomsten van een inventarisatie naar de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties die wethouder Paul Dirkse heeft laten uitvoeren door het Mulier Instituut. Er is daarbij gekeken naar de verwachte, toekomstige behoefte aan ruimte voor de georganiseerde sport. Aanleiding zijn de zorgen die al langere tijd leven in de stad en ook in de gemeenteraad naar de capaciteit van de accommodaties. De stad groeit nog wel even door, naar verwachting van 125.000 inwoners in 2020 naar 145.000 inwoners in 2040, en een flink deel van die nieuwe inwoners zal ook aan sport doen.

"Voldoende ruimte voor sport en bewegen is essentieel", erkent Dirkse in een brief aan de raad. "De groei van de stad vraagt om een goed onderhouden sportinfrastructuur, die aansluit op de ontwikkelingen in de stad. Hij noemt het daarin van belang dat er voldoende ruimte voor sportvoorzieningen blijft en goed geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen. "Sport en sportverenigingen leveren namelijk een cruciale bijdrage aan de samenhang in de samenleving en de gezondheid van onze inwoners."

Voor het uitbreiden van het aantal hockeyvelden heeft het college de afgelopen jaren alles uit de kast gehaald, maar uiteindelijk is er voor geen enkele voorgestelde oplossing een meerderheid in de Leidse raad. Wel vindt diezelfde raad nog steeds dat uitbreiding wenselijk is. "Het is aan de volgende raad om te bepalen hoe deze ambitie verder uitgewerkt wordt", schrijft Dirkse. Voor rugby geldt dat uitbreiding van de rugbycapaciteit onderdeel is van het project sportpark de Mors dat dit jaar start. Daardoor krijgt LRC DIOK extra veldcapaciteit.

Herverdelen

Uit het onderzoek blijkt dat de bezetting van de Leidse sporthallen al fors is. Ongeveer één op de drie sportverenigingen geeft nu al aan extra behoefte aan binnensportruimte te hebben. Door de bevolkingsgroei neemt de behoefte aan binnensportruimte zoals gymzalen, sportzalen en sporthallen toe. Dat de verouderde 3 Octoberhal en de Vijf Meihal worden vervangen door het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Telderskade helpt wel, maar is onvoldoende om de groei op te vangen. "Deze topsporthal heeft een grotere functionaliteit dan de huidige 3 Octoberhal en Vijf Meihal samen. Ook wordt de gymzaal aan de Lammenschansweg vervangen door een sportzaal met scheidingswand aan de Oppenheimstraat. "Deze en andere geplande aanpassingen leiden tot een uitbreiding van het aanbod. Ondanks deze geplande uitbreidingen is de toekomstige 'normatieve' behoefte aan binnensportruimte groter dan het aanbod.

Of de praktijk de normen volgt en er dus ook daadwerkelijk ruimtetekort ontstaat, wil Dirkse nader laten onderzoeken, voordat de gemeenteraad gaat beslissen over uitbreiding van het sportareaal. "Dat uit het toepassen van de richtlijn volgt dat het aanbod lager is dan de behoefte, betekent namelijk niet direct dat er in de praktijk een tekort is aan binnensportruimte." Dirkse zoekt sowieso een deel van de oplossing in het herverdelen van de capaciteit over de verengingen. "Het gebruik van onze binnensportaccommodaties is historisch gegroeid. De gemeente hanteert nog geen richtlijnen voor het toewijzen van binnensportruimten. Om het gebruik te optimaliseren is het wenselijk om die wel op te stellen." Dirkse verwacht dat door het opnieuw verdelen van de uren zaalgebruik over de verenigingen enige ruimte ontstaat.

Om het probleem in de wintermaanden deels op te lossen, wil Dirkse verenigingen helpen die zelf aan oplossingen werken. Hij noemt in zijn brief onder meer tijdelijke overkappingen van

sportvelden, zoals een blaashal. "Die kunnen uitkomst bieden in het faciliteren van de extra behoefte in de wintermaanden. In de praktijk nemen steeds vaker grote hockeyverenigingen het initiatief om zelf zo'n blaashal te exploiteren. Als LHC Roomburg hier interesse in heeft, dan denk ik hier graag in mee."

Onderwijs

Waar in de afgelopen jaren onderwijsgeld al regelmatig werd gecombineerd met sportgeld, neemt de noodzaak daartoe de komende jaren verder toe. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het ruimtebeslag van hallen en zalen. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de schaarse middelen en ruimte wil het college het bewegingsonderwijs clusteren in sportzalen en -hallen in plaats van in losse gymzalen. Die sportzalen zijn namelijk ook geschikt voor veel sporten en kunnen door de verenigingen buiten de schooltijden worden gebruikt voor zowel training als competitie. Met name badminton, basketbal en volleybal kunnen daarvan profiteren, terwijl ze voor andere sporten als trainingsmogelijkheid gebruikt kunnen worden. "Sporthallen voldoen aan de afmetingseisen die worden gesteld aan nagenoeg alle zaalsporten, waaronder ook zaalhandbal, zaalhockey, zaalkorfbal en zaalvoetbal, en bieden verenigingen de mogelijkheid hun activiteiten te clusteren."

Een ander deel van de oplossing voor toekomstige uitbreiding van binnen- en buitensportvelden zoekt Dirkse in de regio. "Sporters zijn niet gebonden aan gemeentegrenzen. De afstanden naar voorzieningen in buurgemeenten zijn beperkt. De verwevenheid tussen Leiden en regio is dus groot en dat toont de noodzaak aan om regionaal het aanbod van en de vraag naar sportvoorzieningen in kaart te brengen. Door samen op te trekken kan de regio als geheel een aantrekkelijk en toereikend palet aan sportvoorzieningen blijven bieden."Dirkse kondigt aan daarvoor de dialoog te zullen zoeken met de regio.

Een onbekende factor in alle onderzoeken en prognoses is daarnaast het lange termijn effect van de coronamaatregelen op de ontwikkelingen van sportverenigingen en hun ruimtebehoefte. Daarom wordt over een aantal jaren opnieuw .een capaciteitsonderzoek uitgevoerd.