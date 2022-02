Kinderen van 6 tot en met veertien jaar kunnen in de voorjaarsvakantie leren schaatsen in Schaatshal Leiden. Dagelijks staan van 09.00 tot 10.00 uur zo'n 20 trainers klaar om de jeugd te ontvangen. Na de lessen is er ruimschoots gelegenheid om de oefeningen in de praktijk te brengen.

De voorjaarsvakantie loopt van 28 februari tot en met 4 maart. Een aantal dagen is extra speciaal: op 1 maart wordt carnaval gevierd en mag iedereen verkleed op het ijs komen. Het hoogtepunt is de afsluiting op vrijdag 4 maart. Dan vindt de Elfdorpentocht plaats, die in het donker van start gaat. De tocht voert door alle dorpen in de Leidse regio en er moet zelfs worden gekluund. Voor alle deelnemers die de barre tocht volbrengen, wacht een mooie beloning.

Meer informatie over schaatsen in de krokusvakantie is te vinden op de website van Schaatshal Leiden.