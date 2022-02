De grote brand in het appartementencomplex aan de Beatrixlaan op Kaageiland heeft twintig woningen verwoest. "De bewoners kunnen niet meer terugkeren naar hun woningen", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen mediapartner Omroep West.

Zondagavond brak de brand uit en de brandweer schaalde gelijk op naar 'zeer grote brand'. Doordat alle voertuigen met een pondje moesten worden overgezet, duurde het lang voor alle hulpverleningsvoertuigen op het eiland waren. "Wind en weer bemoeilijkt ook onze inzet", zegt een woordvoerder. "Zo kan bijvoorbeeld ons redvoertuig niet zomaar vrij bewegen. Onze eerste prioriteit ligt bij de mogelijke slachtoffers".

Dertig bewoners van de appartementen zijn zondagavond uit hun huis gehaald. Niemand van hen raakte gewond. De bewoners zijn opgevangen in hotel Orion, ook op het Kaageiland. "Voor deze mensen moet nu opvang worden gezocht", laat de brandweer weten.

Een van de bewoners kan nog nauwelijks geloven wat haar de afgelopen uren is overkomen. "Het moet nog landen, dat je niks meer hebt. Je spullen niet, niks meer. Dat is zo verschrikkelijk", vertelt ze emotioneel. "Kleine dingen die voor anderen totaal geen waarde hebben, maar voor mij wel. Zoals kleine dingen die ik van mijn oma heb gekregen. Ik heb niks mee kunnen nemen. Ik heb alleen nog wat ik bij me had, voor de rest niks."

Ook een andere bewoonster is alles kwijt. "Ik heb niets meer, alleen mijn buggy. Het is best wel zwaar. Je moet je heel je leven opnieuw doen. Het is heftig." Eén bewoner van het appartementencomplex wordt nog vermist. Het gaat om een oudere man. "We maken ons heel veel zorgen om hem. Als hij nog binnen is, dan vrezen we het ergste", zegt de brandweerwoordvoerder. De brand was rond 2.30 uur onder controle, maar de brandweer verwacht nog uren bezig te zijn om de vlammen helemaal uit te krijgen.