De bouwvakkers in de tunnel van de RijnlandRoute hebben maandenlang onder onveilige omstandigheden gewerkt, waarbij het soms flink mis is gegaan. Dat meldt NRC na uitgebreid onderzoek. De bouwvakkers maakten structureel veel langere werkdagen dan de wet toestaat, de tijdsdruk was groot en de instructies, het gereedschap en de communicatie ver onder de maat. Bovendien zouden salarissen te laat worden betaald.

Sinds de start van de aanleg van de Corbulotunnel tussen de A4 en de A44 in 2018, zijn er zeventien ongevallen 'met verzuim' schrijft NRC. De krant had inzicht in een intern ongevallenoverzicht van de hoofdaannemer. Dieptepunt was het ongeval waarbij in 2019 een Poolse bouwvakker om het leven kwam tijdens het in elkaar zetten van de tunnelboormachine.

In een vertrouwelijk onderzoeksrapport staat dat tijdsdruk, slechte communicatie, gebrek aan instructie en het meermaals ontbreken van 'het juiste of goed functionerend gereedschap' aan het ongeluk hebben bijgedragen. Begin dit jaar oordeelde het Openbaar Ministerie al dat aannemerscombinatie COMOL5 schuldig is aan het dodelijke ongeval. De aannemer krijgt een geldboete van 50.000 euro.

Uit het onderzoek blijkt verder medewerkers onvoldoende waren opgeleid voor het uitvoeren van de toebedeelde taken. Uit roosters die door NRC werden ingezien, blijkt dat de - veelal Portugese en Poolse - bouwvakkers onder de grond in diensten van twaalf uur soms zeven dagen of nachten aaneen werkten: ruim tachtig uur per week. Dat is in strijd met de arbeidstijdenwet, die voorschrijft dat je maximaal zestig uur per week mag werken.

Bovendien rammelde de betaling aan de bouwvakkers. Ze kregen hun salaris geregeld te laat, zeggen bouwvakkers die veelal anoniem hun verhaal hebben gedaan. Uitzendbureau Oranjegroep wijt dit aan een wisseling van het betaalsysteem. Wat te weinig werd betaald, is volgens het bedrijf gecorrigeerd met nabetalingen.

Hoofdaannemer Comol5 zegt in een reactie tegen NRC dat de roosters zijn gebaseerd op in overleg opgestelde roosters bij eerdere tunnels, maar kan dit niet aantonen. Het bedrijf herkent verder de onveilige werksfeer die ex-werknemers schetsen niet. Opdrachtgever provincie Zuid-Holland, medeverantwoordelijk voor de veiligheid in de tunnel, zegt geschrokken te zijn en beraadt zich op stappen. Welke dat zijn, is nog niet bekend.