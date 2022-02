Corporaties moeten in kaart brengen hoeveel van hun woningen last hebben van schimmel en hoe ze dat gaan verhelpen. Naast zo’n schimmelscan moet ook onderhoud aan corporatiewoningen dat door corona vertraagd is, snel worden ingelopen. Dat voorstel van de PvdA en de SP in Leiden wordt door alle andere partijen onderschreven.

De laatste tijd zijn er bij de twee partijen verschillende signalen binnengekomen van huurders die schimmel aantroffen in hun huurwoning. Die problemen worden maar niet opgelost.

"Dit voorstel roept het college op in de lopende overleggen met corporaties dit probleem aan te kaarten en corporaties te vragen in kaart te brengen hoe vaak dit voorkomt en wat eraan gedaan wordt", zo schrijven de raadsleden Martijn Otten (PvdA) en Antoine Theeuwen (SP) in de toelichting op hun voorstel.

Naast schimmel hebben huurders ook te kampen met minder urgent onderhoud waarvan de uitvoering vertraging oploopt. Het vervangen van houtrot in de kozijnen bijvoorbeeld. Dat reguliere onderhoud is in sommige gevallen door corona al anderhalf jaar door de corporaties vooruitgeschoven.

De gemeenteraad heeft het college nu opgedragen om er bij de corporaties op aan te dringen dit achterstallig onderhoud snel in te lopen, zodat huurders die soms al lange tijd last hebben van de slechte isolatie, worden geholpen.