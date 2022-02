Een scooterrijder is vrijdagmiddag op de Multatulilaan in Voorschoten bij een eenzijdig ongeval gewond geraakt.

Hulpverleners hebben het slachtoffer op straat eerste hulp geboden. Toch is de persoon met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is.