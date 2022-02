Met de kleinst mogelijke meerderheid van 19 tegen 18 stemmen heeft de Leidse gemeenteraad donderdagavond weer een stap gezet in het traject naar een verkoopverbod van levende krabben en kreeften op de Leidse markten. Het is alleen nog even wachten voor het ingevoerd kan worden.

De gemeente Amsterdam wil een soortgelijk verbod per 1-1-2023 invoeren, maar dat voorgenomen verbod wordt waarschijnlijk nog aan de rechter voorgelegd. Pas als onherroepelijk in een bodemprocedure is komen vast te staan dat het mogelijk is om lokaal een verbod in te stellen op de verkoop van levende kreeften en krabben op de markt, wordt het ook in Leiden doorgevoerd.

De tegenstanders van de verkoop van de levende schaaldieren wijzen er op dat markten geen geschikte locatie zijn voor deze verkoop. "Het is onmogelijk om stress, angst en pijn bij deze dieren te voorkomen. De verkoop van levende kreeften en krabben voor consumptie veroorzaakt bovendien nog extra dierenleed, doordat zij door leken thuis, veelal zonder verdoving, gedood worden", voegt PvdD-raadslid Lianne Raat daar nog aan toe. "Ook gaat het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet samen met een diervriendelijk Leiden."

D66, PvdA en VVD stemden tegen, de overige partijen steunden de oproep die de Partij voor de Dieren deed mede namens de Fractie Marcel Terlouw, Leiden Participeert en de SP.