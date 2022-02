De gemeente Leiden gaat de proef met verzamelcontainers voor groente-, fruit- en etensresten (gfe) in appartementencomplexen uitbreiden. Op dit moment staan de containers bij drie appartementencomplexen in de stad. Eind februari komen daar nog vier flats bij.

Vanaf 2024 zijn gemeenten verplicht organisch afval gescheiden in te zamelen en te verwerken. Met de test wil de gemeente ook Leidenaren die geen tuin hebben stimuleren om meer afval te scheiden. Bijvoorbeeld flatbewoners die geen plek voor een eigen container hebben.

"Veel organisch afval kan worden hergebruikt waardoor we minder natuurlijke grondstoffen nodig hebben. Zit het bij het restafval, dan wordt het verbrand", legt wethouder Yvonne van Delft uit.

Met de proef wordt onder andere gekeken of het soort verzamelcontainer invloed heeft op de hoeveelheid en kwaliteit van het ingezamelde gfe en op het gebruikersgemak. Van Delft nam dinsdag de proef op de som en testte de container in het nieuwe appartementencomplex van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren aan de Guido Gezellestraat bij de Ter Haarkade persoonlijk uit.

"Voor het organisch afval bij flats was nog niets geregeld. We willen steeds meer hergebruiken. Ik ben dan ook blij met deze proef", vertelde ze na afloop. "Dit is eigenlijk de bruine bak voor flatwoningen."

Eind juni loopt de proef met de centrale gfe-containers af. Dan besluit de gemeente over de toekomst van de containers.