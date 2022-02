Habtamu Franke uit Rijnsburg doet in Leiden een nieuwe wereldrecordpoging: op zondag 6 maart probeert hij om in één uur duizend burpees te maken. Het wereldrecord staat nu op 949 burpees in een uur. In oktober deed Franke ook al een poging, toen kwam hij tot 'slechts' 854 burpees.

Met deze recordpoging zamelt Franke ook geld in voor Defence For Children. Deze organisatie komt op voor kinderrechten in binnen- en buitenland. Zelf is Franke 24 jaar gelden geadopteerd uit Ethiopië.

Hij woont bijna zijn hele leven in Nederland en is hier naar eigen zeggen "heel goed terechtgekomen", maar beseft dat veel kinderen nooit de kansen krijgen die hij wel heeft gekregen. Daarom ziet hij dit als een mooie kans om iets terug te kunnen doen.

De Rijnsburger doet zijn recordpoging opnieuw bij sportschool Drift Power Sports in Leiden. De poging gaat om 17.00 uur van start..