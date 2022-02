Zorg en Zekerheid Leiden is zondagavond uitgeschakeld in het bekertoernooi. In het tweede duel in de halve finale en de derde topwedstrijd in vijf dagen tijd, begon de Leidse ploeg met een voorsprong van die punten.

Ook halverwege het tweede kwart zag het er nog goed uit toen de Leidse ploeg met 23-14 voor kwam.

Maar na de pauze pakte Heroes Den Bosch uit met een 11-0 run. In de slotfase knokte ZZ Leiden zich met een driepunter van Jhonathan Dunn terug naar 72-75. In de laatste 10 seconden besliste Edon Maxhuni het duel in het voordeel van Heroes Den Bosch: 72-77.