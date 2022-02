Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt verbaasd te zijn over de handelswijze van minister Ernst Kuipers van VWS. De minister liet de Tweede Kamer gisteren weten nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van zijn besluit om de kinderhartchirurgie weg te halen uit Groningen en Leiden, maar in zijn brief aan de Tweede Kamer suggereert de minister ook dat het LUMC geen kans maakt op een andere uitkomst.

In een reactie laat het LUMC dan ook weten: "De minister van VWS meldt aan de Kamer dat hij meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar de juistheid van zijn eigen besluit. Het is aan de Kamer om zich daar over uit te spreken. Wij zullen de minister echter laten weten zeer verbaasd te zijn over de voorgestelde werkwijze. Ook de wijze waarop hij vooruitlopend op nader onderzoek zijn oordeel over het Willem-Alexander Kinderziekenhuis en Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden herhaalt, stelt ons diep teleur."

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden had vrijdag, op dezelfde dag dat de minister zijn brief verstuurde naar de Tweede Kamer, juist een brief gestuurd naar Ernst Kuipers. In die brief hekelde het college de wijze van besluitvorming van de minister: de vijf criteria die de minister heeft gehanteerd om te komen tot zijn besluitvorming zouden niet voldoen aan de zorgvuldigheidsvereisten die je van goede besluiten door de overheid mag verwachten.

De minister lijkt in zijn brief aan de Tweede Kamer te willen vasthouden aan de door het Leids college bekritiseerde criteria. Op basis daarvan wijst Kuipers het LUMC af. In het door de minister voorgestelde onderzoek, de zogeheten impactanalyse lijkt geen rekening gehouden te worden met de economische belangen van het BioSciencePark, noch met de wetenschappelijk belangen van het onderzoek in Leiden op het terrein van harten en hartcellen. Ook wijst de minister de concentratie van de kinderhartchirurgie in drie centra zoals voorgesteld door het college bij voorbaat af. De minister laat de Tweede Kamer namelijk nogmaals weten vast te houden aan twee kinderhartcentra.

Reactie Groningen

Hoogleraar Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG in Gronigen laat in een eerste reactie op de brief van de minister aan de Tweede Kamer weten: "We zijn blij met deze stap van de minister; die stap was in onze ogen onvermijdelijk na alles wat op tafel kwam over de onderbouwing van de locatie keus. Het is belangrijk hoe de opdracht (van minister Kuipers) aan de Nederlandse Zorgautoriteit er precies uit gaat zien. Wij verwachten daarbij wel enige betrokkenheid te krijgen om nieuwe discussies voor te zijn."

Tegen RTV Noord zei Verhagen dat de reactie van Kuipers "weinig ruimte laat voor Leiden. We moeten nog verder bestuderen wat dat precies betekent." De strijd tussen het behoud van de kinderhartchirurgie lijkt volgens Verhagen nu te gaan tussen Groningen en Utrecht. Toch verwacht Verhagen geen tweespalt tussen Leiden en Groningen. "Daarvoor zijn de verhoudingen te goed."

In zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus MC vroeg Kuipers vorig jaar nog aan zijn voorganger om de kinderhartchirurgie te concentreren in Groningen, Leiden en Rotterdam. De minister lijkt nu ondanks nieuw beperkt onderzoek, nog steeds van plan om de kinderhartchirurgie weg te halen uit Leiden en te concentreren in twee centra.

Het LUMC en het Leids college zal haar hoop ongetwijfeld hebben gevestigd op een kritische Tweede Kamer. Mogelijk dat de Kamerleden de opdracht van de minister aan de NZa komende week enigszins kunnen bijsturen of dat zij kunnen aansturen op een geheel nieuwe beoordeling. Anders staat de uitkomst bij voorbaat vast: Leiden verliest de kinderhartchirurgie.